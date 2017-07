Julieta Venegas volta a Curitiba

Uma das mais bem sucedidas artistas do pop latino, que soma mais de oito milhões de discos vendidos em todo mundo, além de sete Grammy Latino, um prêmio Grammy Awards de melhor álbum pop latino e oito prêmios MTV, a cantora e compositora mexicana Julieta Venegas retorna ao Brasil em julho com sua nova turnê intimista Parte Mía Tour 2017, que passará por quatro cidades, entre elas, Curitiba. Com realização da Prime e Rompecabezas, a estreia da turnê será na capital paranaense, no próximo dia 19 de julho, em única apresentação no palco do Teatro Positivo - Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 21horas. A última passagem da cantora pela cidade foi em 2013.

A turnê também segue para o Rio de Janeiro (Vivo Rio, 21.07), São Paulo (Tom Brasil, 22.07) e Porto Alegre (Auditório Araújo Vianna, 23.07).

Parte Mía Tour 2017 é um novo desafio na carreira de Julieta Venegas. Pela primeira vez, ela realiza uma turnê acompanhada de Matías Saavedra e Sergio Silva, dois de seus grandes músicos.Entre os três, todos multi-instrumentistas, os acordeões, guitarras, teclados e percussão, soam para os grandes sucessos da carreira, como Me Voy, Limón y Sal, Andar Conmigo e Ilusão.

SERVIÇO:

O quê: Julieta Venegas - Parte Mía Tour 2017

Quando: 19 de julho de 2017 (Quarta)

Onde: Teatro Positivo – Grande Auditório (R. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Quanto: variam de R$60,00 (meia-entrada) a R$150,00 (inteira), de acordo com o setor.