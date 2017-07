Após ter contrato negado, Nenê acerta permanência no Houston Rockets

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tratado como prioridade pelo Houston Rockets, o pivô brasilieiro Nenê Hilário finalmente se acertou com o time texano neste domingo (2). O novo acordo prevê um contrato de três anos e 11 milhões de dólares. A proposta anterior dos Rockets previa um contrato de quatro anos, mas a NBA não permite que atletas acima dos 38 anos estejam em um contrato longo. Nenê, 34 anos, ultrapassaria a barreira dos 38 com o contrato antigo e NBA vetou o negócio. Na última temporada, o pivô terminou com média de 9,1 pontos por partida e alcançou o melhor aproveitamento da carreira (61,7%) em arremessos de quadra. Nenê se tornou um dos principais nomes da equipe até se machucar nos playoffs. Com o novo contrato, Nenê vai para sua 16ª temporada na NBA, tendo passado por Denver, Washington e Houston.