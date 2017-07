Kleber volta e marca dois gols, mas Coritiba cede empate ao Vasco

Kleber, diante do Vasco: dois gols (foto: Franklin de Freitas)

O Coritiba vinha de cinco jogos seguidos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Vasco havia perdido todas as partidas que disputou fora de casa. No encontro entre os dois times, em Curitiba, neste domingo (2), ninguém levou a melhor. A partida terminou empatada em 2 a 2. O retorno de Kleber, ausente há três rodadas, ajudou os coxas-brancas a romper o jejum: os dois gols da equipe foram dele.

A partida, válida pela 11ª rodada do Brasileirão, foi disputada na Vila Capanema, uma vez que o gramado do Couto Pereira está em reforma. Na última vez em quem atuou na Vila pelo Brasileirão, o Coritiba foi derrotado pela Chapecoense por 4 a 3, em 1º de junho de 2016. Na ocasião, o técnico Gilson Kleina acabou demitido.

Os coxas-brancas iniciaram a rodada em 9º lugar. Com o empate, conseguiram subir para 8º, agora com 16 pontos. O time acumula seis jogos sem vitória, mas ao menos quebrou um jejum de gols: não havia marcado nenhum nas quatro rodadas anteriores. O Vasco, por sua vez, somou seu 1º ponto fora de casa e está com 16.

TABELA

O próximo jogo do Coritiba será na segunda-feira (10) da próxima semana, às 20 horas. A partida está marcada, a princípio, para a Vila Capanema. O volante Jonas, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Vasco, cumpre suspensão.

ESCALAÇÃO

Na sexta-feira (30), o Coritiba conseguiu um efeito suspensivo para o atacante Kleber, que havia sido suspenso por 15 jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter agredido e cuspido em um jogador do Bahia. Com isso, ele está liberado para defender o clube paranaense até o julgamento do recurso. Uma vez à disposição para jogar, ele foi escalado pelo técnico Pachequinho no lugar de Alecsandro. Nas outras posições, ele manteve os jogadores da partida anterior – derrota de 2 a 0 para o Cruzeiro. O esquema tático era o 4-4-2, com Tiago Real e Rildo como meias pelos lados do campo e Jonas e Galdezani centralizados.

PRIMEIRO TEMPO

Na condição de mandante da partida, o Coritiba tentou tomar a iniciativa. Mas não conseguiu criar lances de grande perigo – as duas finalizações certas não geraram grandes defesas do goleiro Martin Silva. O time paranaense ainda acabou cutucado pelos contra-ataques do Vasco. Foi vazado aos 21 minutos, com um gol de cabeça de Thalles. Os cariocas mostraram eficiência nos cruzamentos à área. E o goleiro Wilson ainda fez outras duas defesas difíceis, evitando uma derrota maior ainda no primeiro tempo.

SEGUNDO TEMPO

Para o segundo tempo, o técnico Pachequinho colocou o meia Anderson, que era titular no Estadual, mas havia se machucado na estreia da equipe no Brasileirão. Ele entrou no lugar do lateral Léo, e Tiago Real passou para a lateral-direita. Aos 17, o treinador colocou Tomas em vez de Jonas. E o time empatou aos 22, gol de Kleber após uma confusa jogada pelo alto na área do Vasco.

Aos 24 minutos, Neto Berola entrou no lugar de Rildo. E ele protagonizou um lance polêmico aos 31 minutos, ao ser derrubado por Breno na risca da área. O árbitro marcou falta fora da área. Se fosse na Copa das Confederações, o árbitro de vídeo seria requisitado. Mas era o Brasileirão. E Thomas cobrou a falta por cima.

Até o fim, o Coritiba tentou pressionar. O Vasco até trocou um atacante (Thalles) por um zagueiro (Rafael Marques, ex-Coritiba) para segurar o empate. Aos 43, Kleber marcou 2 a 1, de cabeça. Mas, aos 46, o time paranaense cedeu o empate, ao levar um gol de Fagner, também de cabeça.

ESTATÍSTICAS

O Coritiba somou 14 finalizações (cinco certas) na partida. Teve 60% de posse de bola e 82% de aproveitamento de pontos. O Vasco fez oito finalizações (quarto certas), ficou com a bola por 40% do tempo e acertou 68% dos passes. Os porcentuais são do site Whoscored.

CORITIBA 2 x 2 VASCO

Coritiba: Wílson; Léo (Anderson), Márcio, Werley e William Matheus; Jonas (Tomas), Galdezani, Tiago Real e Rildo (Neto Berola); Henrique Almeida e Kleber. Técnico: Pachequinho

Vasco: Martin Silva; Gilberto, Paulão, Breno e Henrique; Jean, Douglas, Yago Pikachu, Matheus Vital (Eder Luis) e Nenê (Fagner); Thalles (Rafael Marques). Técnico: Mílton Mendes

Gols: Thalles (21-1º), Kleber (22 e 43-2º), Fagner (46-2º)

Cartões amarelos: Paulão, Jonas, Douglas, Anderson, Jean, Breno, Martin Silva

Árbitro: Émerson de Almeida Ferreira (MG)

Renda: R$ 135.300

Público: 8.020 (pagante), 9.168 (total)

Local: Estádio da Vila Capanema, em Curitiba, domingo

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

12 – Werley recupera bola no meio e serve Rildo, que dribla um marcador e bate cruzado, de fora da área. A bola sai rente à trave

13 – Rildo vai à linha de fundo e chuta cruzado, alto. Martin Silva espalma

21 – Gol do Vasco. Henrique cruza da esquerda. Thalles sobe mais que William Matheus e toca de cabeça para dentro

24 – Henrique cruza. Thalles fura Nenê finaliza de primeira e Wilson faz grande defesa

26 – Breno recua a bola para Martin Silva. Kleber quase consegue interceptar, mas o goleiro sai da área e dá um chutão

31 – Bola alta na área do Vasco. A defesa afasta da área e Henrique Almeida chuta a sobra por cima

35 – Galdezani recebe na área e bate de primeira, esquisito. A bola prensa no gramado e sobe. Werley ganha no alto do goleiro, mas cabeceia por cima do gol

39 – Após trama pela esquerda, Henrique Almeida finaliza da risca da área. Martin Silva pega

40 – William Matheus cobra rápido uma falta. Henrique Almeida recebe na área e bate à direita do gol

41 - Henrique recebe de Nenê e cruza. Vital domina, gira e finaliza. A bola desvia em Márcio e sai em escanteio. Após a cobrança, Douglas cruza, Thalles cabeceia à queima-roupa e Wilson defende. A bola ainda toca o travessão

43 – Galdezani apanha sobra e bate a gol. A bola desvia na zaga e sai

47 – Henrique cruza. A zaga do Coritiba não afasta. Thalles serve Nenê, que chuta a gol. Márcio evita que a bola vá ao gol

SEGUNDO TEMPO

8 – Nenê cobra falta frontal e manda por cima do travessão

9 – Douglas arrisca de fora da área e manda por cima

18 – William Matheus recua a bola para o goleiro Wilson. Thalles se antecipa, mas Wilson consegue desarmá-lo

19 – Tomas domina a bola na área e finaliza. Martin Silva defende de soco

22 – Gol do Coritiba. Tomas bate escanteio. Após seis jogadores tocarem a bola de cabeça dentro da área, Kleber consegue cabecear para dentro

25 – Tomas cobra falta e manda por cima do gol

30 – Tomas cobra falta de longe. A bola assusta e passa perto do gol

31 – Neto Berola arranca e é derrubado na risca da área por Breno. O árbitro marca falta fora da área. Thomas cobra e manda por cima do travessão

36 – Tomas cobra falta para a área. Werley, na pequena área, finaliza para fora

43 - Gol do Coritiba. William Matheus ergue a bola à área. Werley escora para a área. Henrique Almeida toca de calcanhar para cima e Kleber finaliza de cabela

46 – Gol do Vasco. Yago Picachu cobra escanteio. Breno escora e Fagner desvia de cabeça. Wilson toca na bola, mas não evita o gol