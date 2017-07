Avaí e Ponte Preta fazem jogo fraco na Ressacada e ficam no 0 a 0

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Muitos passes errados, pouco espaço em campo e raras chances de gol. Assim foi o jogo disputado na noite deste domingo (2), na Ressacada, entre Avaí e Ponte Preta. Resultado: nada de rede balançando e um empate por 0 a 0 que acaba frustrando as duas equipes, mas mais a catarinense. Com a igualdade, o Avaí permanece na vice-lanterna da tabela, agora com oito pontos, e segue sem vencer duas partidas consecutivas na Série A. Já a Ponte Preta perde a oportunidade de dar um grande salto na tabela e fica com o 12º lugar, com 14 pontos. As duas equipes agora têm a semana inteira para trabalhar pensando no próximo compromisso. A Ponte Preta volta aos gramados antes, no sábado (8), quando visita o líder Corinthians em Itaquera, às 19h. Já o Avaí entra em campo um dia depois, também fora de casa: domingo, às 19h, pega o vice-líder Grêmio na Arena Grêmio. KLEINA Por conta do falecimento do cunhado, o técnico Gilson Kleina não esteve presente na Ressacada na noite deste domingo. Ainda pela manhã, a Ponte Preta informou que o treinador seguiria em Curitiba –onde estava a família da esposa– para resolver algumas burocracias. Com isso, o auxiliar Juninho o substituiu na beira do gramado.