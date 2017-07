Coritiba vira com dois de Kleber, mas Vasco arranca empate nos acréscimos

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Coritiba perdeu neste domingo (2) uma boa oportunidade de conquistar mais uma vitória em casa. Após conseguir a virada com dois gols de Kleber, os donos da casa viram Wagner marcar nos acréscimos o gol do empate por 2 a 2. Thalles havia feito o gol no primeiro tempo. Inicialmente pressionado, o Vasco passou a tomar conta do jogo aos poucos. O gol foi questão de tempo e Thalles balançou as redes. O Coritiba tentou na base do coração uma reação, mas estava desorganizado e pouco criou. Pior, viu o visitante exigir o goleiro Wilson. O artilheiro quase voltou a ampliar, mas o goleiro fez grande defesa. No fim, o coxa saiu de campo vaiado. Suspenso por conta de uma cusparada em Edson, do Bahia, Kleber conseguiu efeito suspensivo para enfrentar o Vasco. E a volta ao time foi produtiva. O atacante fez o gol de empate após confusão na grande área e evitou derrota do Coritiba. A partir do empate, o Coritiba passou a pressionar ainda mais o Vasco. E num lance de força, Kleber voltou a mostrar o faro de artilheiro, ganhou da zaga adversária e virou para o time paranaense. Já nos acréscimos Wagner empatou a partida. Com o resultado, o Vasco chega aos 16 pontos e se mantém na 6ª colocação. O time carioca volta a campo no domingo (9), quando receberá o Flamengo no Clássico dos Milhões, que será disputado em São Januário. O Coritiba também vai aos 16 pontos, mas pula para 8ª posição. Os paranaenses recebem o Sport, no Couto Pereira, na próxima rodada, na segunda-feira (10). CORITIBA Wilson; Léo (Anderson), Márcio, Werley e William Matheus; Jonas (Thomas), Matheus Galdezani e Tiago Real; Henrique Almeida, Kleber e Rildo (Neto Berola). T.: Pachequinho. VASCO Martín Silva, Gilberto, Paulão, Breno e Henrique; Jean, Douglas, Nenê (Wagner), Mateus Vital (Eder Luis) e Yago Pikachu; Thalles (Rafael Marques). T.: Milton Mendes Gols: Thalles, aos 20min do 1º tempo; Kleber, aos 21min e aos 43min, e Wagner, aos 46min do 2º tempo Cartões amarelo: Jonas e Anderson (C);ç Paulão, Jean, Breno, Martin Silva e Douglas (V) Estádio: Vila Capanema, em Curitiba (PR) Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira (MG)