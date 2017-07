ATUAÇÕES: com dois gols, Kleber é o destaque do Coritiba

(foto: Franklin de Freitas)

O atacante Kleber, do Coritiba, marcou dois gols e foi o destaque na partida contra o Vasco, que terminou 2 a 0. O jogo, na Vila Capanema, era válido pela 11ª rodada do Brasileirão.

Wílson (6,5)

Fez duas defesas difíceis quando o time perdia o jogo. Não teve culpa nos gols

Léo (4,5)

Permitiu vários cruzamentos e errou várias bolas no apoio

Anderson (6,0)

Entrou no intervalo. Deu fluência ao time no meio-de-campo

Márcio (6,0)

Alguns errinhos, mas barrou oito ataques do adversário

Werley (6,5)

Não errou passes. Razoável na defesa, ainda ajudou no 2º gol do time

William Matheus (5,0)

Falhou no 1º gol e permitiu jogadas do rival em seu lado do campo

Jonas (6,0)

Sobrecarregado na marcação. Um pouco violento. Não errou passes

Tomas (5,5)

Entrou aos 17-2º. Irregular nas bolas paradas

Galdezani (5,5)

Foi bem com a bola no pé; batido facilmente sem ela

Tiago Real (5,0)

Deu condição de jogo para o 2º gol do Vasco. Mal nas bolas paradas

Rildo (5,5)

Dois chutes com perigo no 1º tempo. No 2º, pouco produziu. Errou quase 1/3 dos passes

Neto Berola (6,0)

Entrou aos 24-2º. Deu mais velocidade ao time no lado esquerdo

Henrique Almeida (6,0)

Deu o passe para o 2º gol. Finalizou três vezes, todas para fora

Kleber (7,0)

Batalhou pela bola mostrou raça e fez dois gols