Ícaro Silva vence Show dos Famosos no Faustão

SÃO PAULO, SSP (FOLHAPRESS) - Ícaro Silva venceu o quadro Show dos Famosos, do "Domingão do Faustão", que foi ao ar ao vivo na noite deste domingo (2). O ator homenageou Michel Jackson com a música "Smooth Criminal". Como prêmio, levou para casa um carro 0 km. Ele, que já se vestiu de Beyoncé para o programa, vinha sendo elogiado pelos jurados Claudia Raia, Miguel Falabella e Silvio de Abreu. Além de Queen B, ele incorporou Alexandre Pires, Ney Matogrosso, Bob Marley e Ivete Sangalo. Silva derrotou os outros finalistas Samantha Schmütz, Luiza Possi e Nelson Freitas.