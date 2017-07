Pachequinho lamenta empate do Coritiba e diz que houve ansiedade

Pachequinho: "Viramos o jogo, e o gol no final, daquela maneira foi uma pena” (foto: Divulgação / Coritiba)

O técnico Pachequinho, do Coritiba, lamentou o empate contra o Vasco na Vila Capanema, neste domingo (2). O time paranaense chegou a estar vencendo por 2 a 1, de virada, quando levou o segundo gol, aos 46 minutos do 2º tempo. Para o treinador, a ansiedade determinou o resultado.

“A vontade era muito grande e, quando fizemos o segundo gol, fomos muito ansiosos com o resultado”, disse o treinador. “Antes da bola parada (o escanteio do 2º gol do Vasco), ela estava nos nossos pés. Faltou tranquilidade, quebrar o ritmo, segurar a posse de bola. Os atletas estavam indo com tudo pra cima, buscando o gol, todos se dedicando. Este nervosismo atrapalhou um pouco”.

Para o treinador, o time demonstrou instabilidade ainda no 1º tempo. “Levamos o gol e nos desestabilizamos. Gerou ansiedade e isso gera erros”, falou. “Fomos para cima, buscamos o gol. Coloquei o Anderson e o Tiago já jogou na direita, e organizamos assim. O segundo tempo foi forte, foi intenso. Viramos o jogo, e o gol no final, daquela maneira foi uma pena”.

Para Pachequinho, o Vasco teve sorte no fim. “Saímos lamentando muito. A entrega no segundo tempo, faltou pouco e o Vasco foi feliz no lance deles no 2º tempo”, afirmou. “Um empate com gosto de derrota. Temos que levantar a cabeça e trabalhar para vencer o Sport”.