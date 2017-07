Partido do primeiro-ministro do Japão sofre importante derrota

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Partido Liberal, do primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, envolvido em escândalos, passou por uma derrota neste domingo (2). Na eleição da assembleia da capital nipônica, ele deixa de ocupar a maioria das cadeiras. Segundo a emissora pública "NHK" o novo partido da populista governadora de Tóquio, Yuriko Koike, o "Primeiro os Moradores de Tóquio", assegurou mais da metade dos 127 lugares. A projeção é de que o partido do primeiro-ministro fique com 30 cadeiras -número bem menor do que as atuais 57. As eleições na capital, com 11 milhões de eleitores, funcionam como um indicador da opinião pública. Neste caso, sobre o primeiro ano de gestão de Koike e também da imagem de Abe. O primeiro-ministro, no cargo desde 2012, sofreu vários reveses desde um escândalo em março, em que teve que desmentir ter beneficiado um amigo, o controverso diretor de uma escola nacionalista. Os resultados da assembleia saem nesta segunda (3).