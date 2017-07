Policiais civis desviavam cocaína do cofre do Denarc, diz promotoria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público investiga um esquema de desvio de cocaína de dentro dos cofres do Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico), da Polícia Civil, por policiais. A informação foi publicada pelo "Fantástico", da TV Globo, na noite deste domingo (2).

A suspeita é que o esquema tenha durado dois anos, período no qual 53 lacres de droga apreendida teriam sido trocados. O homem apontado como o articulador do esquema é o investigador Bruno Luiz Soares Figueiredo, que foi preso no ano passado. P

or meio de escutas, promotores constataram que, para disfarçar, ele misturaria produtos químicos à cocaína apreendida. Um outro policial é suspeito de ajudar Figueiredo a desviar a droga do cofre do Denarc, mas seu nome não foi revelado. As investigações apontam que Figueiredo negocia cocaína e avisou criminosos sobre uma operação policial na cracolândia, realizada em 5 de agosto do ano passado.

A SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública) afirmou em nota que o policial foi preso e que o vazamento não afetou a operação do ano passado, na qual os alvos foram presos. "O Denarc tem adotado diversas medidas visando dar transparência em suas atividades, como a instalação de 10 câmeras de monitoramento, a partir de 02/04/16, no interior do cofre onde são armazenadas drogas. As imagens gravadas são mantidas para eventual consulta", afirma a nota da SSP. O diz não tolerar "desvios de conduta e todo agente que comprovadamente se envolve com ilícitos é exemplarmente punido". O advogado de Bruno Figueiredo nega as acusações. "Ele não é traficante. Pelo contrário, é um policial elogiado que nunca teve nenhum problema disciplinar".