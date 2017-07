Produção de filmes paranaenses bate recorde

Se a notícia ruim é a antipatia do paranaense pelo cinema nacional, a boa é que a produção local está em alta. Um relatório divulgado pela Ancine indica que foram lançados em 2016 cinco filmes cuja produtora era paranaense. Esse número é um recorde da série histórica iniciada em 1995 - até então, o recorde era de 2012, com três longas realizados naquele ano.

Com isso, o estado ficou no quinto lugar entre os estados cujas produtoras mais lançaram filmes, respondendo por 3,5% dos lançamentos de 2016.

São Paulo e Rio de Janeiro ainda formam praticamente um monopólio no setor, com 61 e 49 lançamentos, respectivamente, o equivalente a 77,5% do total. Rio Grande do Sul (7 filmes) e Pernambuco (6) completam o top five.

“Talvez o que tenha acontecido é que em 2015 e 2016 houve um número considerável de produções do Paraná com verbas de editais nacionais”, afirma o principal cineasta paranaense, Fernando Severo.

Apesar de não termos o estadual há vários anos, os realizadores conseguiram editais nacionais e isso talvez tenha aumentado a produção. Também teve edital da Fundação Cultural e isso deve ter impactado nos dados”, aponta Severo.