Kieza sofre luxação no ombro e pode desfalcar Vitória 'de 3 a 4 meses'

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O departamento médico do Vitória precisou dar uma notícia ruim na noite deste domingo (2). Kieza, que deixou o clássico contra o Bahia ainda no primeiro tempo após cair de mau jeito no gramado, luxou o ombro e precisará passar por cirurgia. Para piorar, o tempo de recuperação não será curto. De acordo com o "DM" rubro-negro, o atacante pode desfalcar o Vitória de três a quatro meses. "Infelizmente ele terá que fazer cirurgia. O tratamento é cirúrgico. A gente ainda vai programar, mas a tendência é que ele fique de três a quatro meses fora. Ele teve uma luxação acromioclavicular", disse o médico Wilson Vasconcelos em entrevista coletiva após o jogo. Kieza ficou pouco menos de 20 minutos em campo. Depois de uma boa jogada pela esquerda, ele sofreu desarme de Eduardo, caiu de mau jeito e acabou machucando o ombro. Ele ameaçou tentar continuar, mas não suportou as dores e foi substituído. Vitória e Bahia não saíram de um empate sem gols no Barradão em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro volta a campo no sábado (8) para encarar o Atlético-GO, no Serra Dourada, às 16h.