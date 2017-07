Acidente entre caminhão e motocicleta deixa um morto perto da Lapa

(foto: Divulgação/PRF)

Um colisão frontal entre um caminhão e uma motocicleta deixou uma pessoa morta na noite de domingo (2) na região da Lapa, Região Metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu no quilômetro 217 da Rodovia do Xisto (BR-476) e o motociclista morreu no local antes de ser socorrido.

As informações são da Polícia Rodoviári Federal (PRF)

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Curitiba.