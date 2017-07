Três ônibus são incendiados na zona oeste de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos três ônibus foram incendiados na região do Butantã, zona oeste de São Paulo, por volta das 22h30 deste domingo (2). Não houve feridos. Dois ataques ocorreram na rodovia Raposo Tavares, no km 14. Um grupo mandou todos desembarcarem e cruzaram os dois ônibus na pista sentido interior da via, de acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual). Eles jogaram combustível e atearam fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e mandou dez equipes ao local para apagar o fogo. Por volta da 0h, os veículos foram colocados no acostamento da rodovia e o trânsito no sentido interior, que estava totalmente interrompido, foi liberado. Em outro ataque semelhante, um terceiro ônibus foi incendiado na avenida Professor José Maria Alkmin, na mesma região. Segundo a PRE, os ataques foram motivados por uma ação da PM na região. Nenhum suspeito foi preso.