Bibi prepara sua fuga com Rubinho em 'A Força do Querer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Todos ficam constrangidos com a presença de Bibi no casamento de Caio e Leila. Bibi não reconhece Ivana. Cândida pede para assistir ao treino de Jeiza com Edinalva. Bibi e Caio se emocionam durante o casamento. Joyce desconfia de Eugênio ao comentar sobre a traição do passado de Bibi. Edinalva provoca Abel ao mostrar as fotos de Ruyzinho. Bibi prepara sua fuga com Rubinho e Aurora se desespera. O ônibus de festa de Zeca faz sucesso, e o rapaz convida Jeiza para trabalhar com ele. Nonato comemora o show de Elis Miranda. Jeiza constata que Bibi não estava grávida.