Greve de ônibus afeta moradores do Recife nesta segunda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma greve de motoristas de ônibus por melhores salários afeta os usuários do transporte coletivo do Recife, nesta segunda-feira (3). Os funcionários do Consórcio Grande Recife iniciaram a greve por volta da 0h, por tempo indeterminado. A decisão pela paralisação do transporte foi aprovada em assembleia da categoria. O Grande Recife informou que enviou na última sexta (30) uma notificação ao sindicato da categoria para que seja mantida a circulação de 50% do serviço no horário de maior movimento e 30% nos demais horários.