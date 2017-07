Acidente com ônibus deixa 31 feridos na Alemanha; 18 estão desaparecidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos 31 pessoas ficaram feridas -algumas em estado grave- e 18 estão desaparecidas após uma colisão entre um ônibus e um caminhão em uma estrada no sul da Alemanha nesta segunda-feira (3). De acordo com a polícia local, as pessoas desaparecidas estão "provavelmente" mortas. O ônibus pegou fogo e ficou totalmente queimado. "Somos realistas e ao final do dia teremos que lamentar muitos mortos", afirmou o porta-voz da polícia alemão, Jürgen Stadter. Ele disse que há "pequena esperança" de encontrar outros sobreviventes. O acidente aconteceu perto de Münchberg, em uma área de florestas e montanhas na divisa entre os estados da Baviera e de Thuringe, perto da fronteira com a República Tcheca. Equipes de emergência trabalham com a possibilidade de os desaparecidos terem escapado, em um movimento de pânico, para as florestas da região, mas as operações de busca, por ora, não deram nenhum resultado. O ônibus tinha 48 pessoas a bordo -incluindo dois motoristas.