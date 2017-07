Após ser baleado em campanha, candidato é eleito prefeito em MG

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato Renato Soares de Freitas (PSD), o Renatinho, foi eleito prefeito de Campo Florido (559 km de Belo Horizonte). A cidade teve eleição suplementar neste domingo (2). Renatinho fazia campanha na última sexta-feira (30) quando foi alvo de três tiros. Após o ataque ao candidato, a juiza eleitoral do município se reuniu com os partidos e foram suspendidos os atos de campanha na cidade. O candidato, da coligação "Por Amor a Campo Florido" (PSD/ PEN/PP/PHS/SD/PSB/PT/PRB/PSDC/DEM) foi eleito com com 2.671votos (56,39%). O candidato a prefeito mais votado nas últimas eleições, Ronaldo Castro Bernardes (PR), teve o registro indeferido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) após ter as contas públicas rejeitadas.