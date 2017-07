Polícia Federal faz operação de combate à corrupção no transporte público do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais federais fazem nesta segunda (3) ação contra um esquema de corrupção envolvendo empresas de transporte público no Estado do Rio de Janeiro. Os agentes estão cumprindo mandados de prisão desde a noite de domingo (2). As informações são da Agência Brasil. O empresário Jacob Barata Filho foi preso na noite de domingo (2) no Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, quando embarcava para Portugal. Segundo o advogado de Barata Filho, ele faria uma viagem de rotina àquele país, onde tem negócios “há décadas e para onde faz viagens mensais”. A defesa do empresário informou ainda que irá se pronunciar assim que tiver acesso aos autos do processo. Novos mandados estão sendo cumpridos nesta manhã.