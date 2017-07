No próximo dia 8 de julho, às 18h, o movimento Mulheres Cervejeiras, que trabalha em prol do Empoderamento Feminino no universo cervejeiro em todo o Brasil, vai lançar o seu primeiro rótulo, no Hendrix Brew House, em Curitiba. No estilo American Pale Ale, a cerveja foi produzida por mulheres ligadas ao movimento, em maio deste ano.

“O processo de produção, conhecido como brassagem, inclui diversas etapas e um tempo de maturação da cerveja. No dia 8 de julho, o resultado dessa fabricação inaugural do Mulheres Cervejeiras poderá ser provado. Estamos honrados por sediar esse momento”, diz a beer sommelière do Hendrix, Marilise de Oliveira, que também milita em favor da maior participação das mulheres no segmento.

Sócio de Marilise, Douglas Kleinschmidt também é entusiasta do tema. “Para nós é uma honra ter o bar ‘tomado’ por tantas especialistas e apaixonadas por cerveja”. Para harmonizar com a nova bebida, o pessoal do Hendrix preparou um petisco especial, o Buraco Quente, que leva carne moída bem temperada e picante, servida no pão francês.

Durante a noite, mais uma presença feminina completa a festa: a cantora Érica Geraldo traz Diogo Mello na guitarra e promete eletrizar a todos com clássicos de Amy Winehouse, Janis Joplin e muito mais.

No quesito cerveja, o evento somará 14 taps. Além das oito torneiras fixas do Hendrix, a Cervejaria Bodebrown vai participar da festa com a famosa KombiPA e suas seis torneiras de chopp.

Sobre o Hendrix

O Hendrix Brew House foi inaugurado em dezembro de 2016 e, após poucos meses de funcionamento, já coleciona fãs e amigos. Em sua maioria, apaixonados por cervejas artesanais e amantes do rock e blues. O bar nasceu do sonho de três sócios: a beer sommelier Marilise de Oliveira e os irmãos Douglas e Pedro Kleinschmidt. Aos fãs de cerveja, oferece seis torneiras e 50 rótulos em garrafa criteriosamente selecionados. No cardápio, entre os destaques estão o pão com bolinho e o burguer vegetariano.

O Hendrix traz música ao vivo nas sextas e sábados e, no sábado, também serve costela assada. Com banheiros amplos e decoração rock´n roll em paredes de pedra, o local conta ainda com um deque para quem prefere espaços abertos.

Serviço

Lançamento da 1ª Cerveja Oficial do Mulheres Cervejeiras

Data: 8 de julho

Hora: 18h

Local: Hendrix Brew House

End.: Rua Alberto Bolliger, 721, Juvevê, Curitiba

Mais informações: (41) 3040-5743

Facebook: www.facebook.com/hendrixbrewhouse

O bar aceita cartões e faz reservas.