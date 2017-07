Bia Haddad vence e faz história em Wimbledon; Rogerinho é eliminado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta segunda-feira (3), Bia Haddad conseguiu a primeira vitória em uma chave principal de Grand Slam em sua carreira. A tenista brasileira, 97ª colocada no ranking da WTA, venceu a britânica Laura Robson, 189ª, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em jogo válido pela primeira rodada de Wimbledon. Bia venceu o primeiro set por 6 a 4. No segundo, virou um 0-30 em seu primeiro serviço após quebrar Robson para abrir 2 a 0. Depois, voltou a quebrar a adversária e fechou em 6 a 2. O triunfo foi a primeira vitória de uma brasileira em Grand Slam desde que Teliana Pereira triunfou na primeira rodada de Roland Garros em 2016, e a primeira em Wimbledon desde Gisele Miró em 1989. Na ocasião, Miró estreou com vitória sobre a sul-africana Elna Reinach por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Na segunda rodada, foi derrotada pela britânica Anne Hobbs por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/2 e 6/4. A partida de Bia contra Robson chegou a ter polêmica no primeiro set. Após juiz de linha dizer que uma bola da brasileira foi para fora, o árbitro principal resolveu chamar a responsabilidade e marcar bola dentro. A britânica resolveu desafiar, mas o recurso eletrônico analisou outra bola do rali, dando o ponto equivocadamente para a paulista. Sua adversária, no entanto, venceu o game. O ano tem sido histórico para Bia. Em maio, após vitória sobre Samantha Stosur, a tenista chegou ao top 100 e se juntou a se juntou a Andrea Vieira, Claudia Monteiro, Gisele Miró, Maria Esther Bueno, Niege Dias, Patricia Medrado e Teliana Pereira no seleto grupo de brasileiras que alcançaram o ranking. Depois, ao vencer a suíça Jil Teichmann na última fase do qualifying, Bia se classificou para a chave principal de Roland Garros, jogando o primeiro Grand Slam de sua carreira. Ela foi derrotada por Elena Vesnina na estreia. Em Wimbledon, Bia tinha vaga garantida na chave principal sem precisar passar pelo qualifying graças à sua posição no ranking. Na segunda rodada, a brasileira vai enfrentar a vencedora do duelo entre a romena Simona Halep, segunda colocada no ranking da WTA, e a neo-zelandesa Marina Erakovic, 129ª.