PM faz simulação de ocorrência na frente da Arena da Baixada

(foto: Franklin de Freitas)

Dentro da programação do I Simpósio “Papel da Imprensa em Meio aos Eventos Críticos” - edição Curitiba promovido pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar do Paraná, foi realizada na manhã desta segunda-feira (3) uma simulação de uma ocorrência no Estádio Arena da Baixada.

O simpósio tem como objetivo expor, de maneira dinâmica e interativa, sobre a importância e o papel dos meios de comunicação e imprensa em ocorrências policiais militares de situações críticas como tomada de reféns, rebelião, manifestações, e todo o tipo de situação em que for exigida uma resposta especial dos órgãos de segurança pública.

A PM buscou, também, repassar orientações aos profissionais da área de Comunicação Social a respeito destas ocorrências policiais, tratar sobre os limites de cada um, encontrar formas de melhor atender a imprensa em suas necessidades, entrevistas durante estes eventos críticos, com a finalidade de formar uma parceria saudável para juntos melhor informar a comunidade.

O curso teve ainda palestras com o Comandante do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), tenente-coronel Hudson Leôncio Teixeira, e do Comandante da Equipe de Negociação do BOPE, capitão Cleverson Rodrigues Machado.