Incêndio atinge favela e destrói carro e barracos em Osasco, na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu, na manhã desta segunda-feira (3), uma dezena de barracos numa favela em Osasco (na Grande São Paulo). Uma pessoa, ainda não identificada, sofreu queimaduras de 1º grau no rosto e foi levada para um pronto-socorro da região. Quatorze equipes do Corpo de Bombeiros combateram as chamas, que se alastraram rapidamente e destruíram quatro residências. Segundo os bombeiros, o incêndio foi controlado por volta das 9h48. O fogo também queimou um carro que estava estacionado bem próximo a uma casa atingida pelas labaredas. Os moradores também auxiliaram os bombeiros no combate com baldes e mangueiras. O incêndio foi registrado na rua Vitantonio de Abril, na Vila Jaguará.