Temer atuará sobre indecisos para tentar conseguir 40 votos na CCJ

GUSTAVO URIBE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na tentativa de demonstrar força política para barrar a denúncia em plenário, o presidente Michel Temer deve atuar pessoalmente nas próximas duas semanas para conquistar votos de parlamentares indecisos na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Pelo cálculo do Palácio do Planalto, hoje o presidente conta com o apoio de 34 dos 66 deputados federais titulares da comissão parlamentar. A meta é ter pelo menos 40 votos, o que daria uma margem de segurança para obter um relatório favorável contra a denúncia por corrupção passiva.

O governo peemedebista estima haver 18 deputados federais da base aliada indecisos, de partidos como PSDB, PSD, DEM e PR. A ideia é que o peemedebista se reúna pessoalmente com aqueles que o Palácio do Planalto identifica tendência de voto favorável ao peemedebista. O foco de atuação do peemedebista será parlamentares da base de aliada de partidos como PSDB, PSD, DEM e PR. A ideia é que o peemedebista se reúna pessoalmente com os parlamentares indecisos em relação aos quais o Palácio do Planalto identifica tendência de voto favorável ao peemedebista. Os ministros da área política também participarão da ofensiva. Na semana passada, o presidente prorrogou prazo de pagamento de emendas parlamentares impositivas referentes ao exercício financeiro de 2015. Para aprovar um eventual relatório contra o prosseguimento da denúncia, o presidente precisa da maioria simples dos presentes na sessão parlamentar.

Como mostrou levantamento feito pela Folha de S.Paulo, a base governista, no entanto, tem evitado declarar apoio ao presidente na votação da denúncia criminal apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República). Entre os parlamentares peemedebistas, o número dos que se declararam contrários ao prosseguimento da denúncia é igual ao daqueles que afirmaram não ter posição formada a respeito do caso: 18. No DEM, partido do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (RJ), nenhum parlamentar declarou que votará contra a denúncia.