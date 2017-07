Saída de auxiliar do SP deixa jogadores chateados e pode afetar francês

BRUNO GROSSI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na última sexta-feira (30), o São Paulo recebeu e aceitou o pedido de demissão do auxiliar técnico Michael Beale. A saída dividiu opiniões no clube, mas, no elenco, trouxe mais lamentações. Os jogadores gostavam, acima de tudo, da metodologia implantada pelo inglês ao lado de Rogério Ceni, enquanto dirigentes o consideravam pouco ativo em decisões fora de campo para o tamanho do cargo que ocupava. Um exemplo de chateação com a saída de Beale foi dado pelo goleiro Sidão. Em postagem no Instagram feita pelo inglês para agradecer ao Tricolor pela passagem, o arqueiro publicou comentário para elogiar o trabalho feito: "Michael, obrigado por tudo. Você é diferenciado e com certeza um dos melhores profissionais que já trabalhei. Que Deus abençoe seu caminho e que você continue acrescentando muito ao futebol". Outros jogadores relataram a pessoas próximas que se surpreenderam e ficaram tristes pela baixa. O grupo aprovava o trabalho diário de Beale e ficou preocupado com os significados da saída. Um dos medos é de que a comissão técnica tenha "jogado a tolha" pelo projeto iniciado em dezembro do ano passado. Por outro lado, Beale recebia críticas, principalmente de dirigentes, pela demora para se ambientar à realidade do clube e pela participação tímida em decisões mais importantes para a condução do elenco. O pedido demissão agora pode trazer mudanças para outro estrangeiro da comissão técnica. Charles Hembert foi anunciado como supervisor de futebol e Ceni, ao apresentá-lo, disse que ficaria no campo provisoriamente para ajudar Beale com o português -o francês mora no Brasil há anos e fala o idioma perfeitamente. Passados sete meses da chegada do inglês, que agora deixou o clube, a diretoria espera que Ceni se posicione sobre as funções de Hembert. O francês tem especializações em logística e na área administrativa, mas também fez cursos sobre trabalho no campo no ano passado, inclusive ao lado de Ceni.