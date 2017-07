Juventus fecha contratação de Danilo por R$ 75 milhões, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Juventus encerrou com sucesso a negociação com o Real Madrid e anunciará o lateral direito Danilo como novo reforço nos próximos três dias, informa nesta segunda-feira (3) o jornal espanhol "AS". De acordo com a publicação, os clubes acertaram a transferência em 20 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões), valor inferior ao que o Real pagou pela chegada do brasileiro em 2015 junto ao Porto. O "As" diz que a diferença será de 11,5 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões). Apesar de não conseguir o retorno do investimento no lateral, o Real Madrid aceitou liberar Danilo, segundo o jornal, diante da irregularidade apresentada durante as últimas duas temporadas. Ele foi titular em apenas três jogos da campanha na última Liga dos Campeões e perdeu espaço para Carvajal. A Juventus, por sua vez, investe em Danilo como substituto de Daniel Alves, que acertou a sua saída na última semana. O clube ainda não confirma a contratação. A notícia do acerto com a Juventus chama a atenção pelo valor abaixo do rejeitado pelo Real Madrid recentemente. O jornal "Sport" diz que o time madrileno recusou a proposta de 25 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões) do Chelsea por Danilo, mas aceitou a oferta dos italianos por causa da boa relação entre os clubes. O interesse da Juventus já é antigo, mas a disponibilidade de liberá-lo por um preço menor, como noticia o "AS", surpreende. No último domingo o UOL Esporte mostrou que, a princípio, o Real Madrid esperava uma proposta de 29 milhões de euros (R$ 110 milhões) para acertar a sua venda.