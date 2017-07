Caso Vettel será julgado hoje pela FIA e Palmer defende desclassificação

LONDRES, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - Sebastian Vettel deve se apresentar à FIA nesta segunda-feira (3) para dar explicações sobre o incidente com Lewis Hamilton durante o GP do Azerbaijão, realizado há oito dias. Na ocasião, o alemão chocou-se com o rival depois de se irritar com sua lentidão durante uma relargada, e acabou sofrendo uma punição de stop and go de 10s. A federação anunciou que haverá uma reunião em Paris para discutir o tema e que uma decisão será anunciada "antes do GP da Áustria", que acontece neste final de semana. Para alguns pilotos da ativa, como Jolyon Palmer, contudo, a pena, que pode ser modificada pela FIA nesta semana, foi branda demais para o alemão. “Não acho que Lewis fez nada de errado. Acho que Seb estava de cabeça quente. Quando eu estava na GP2, Johnny Cecotto bateu de propósito - ainda que não tenha sido igual - e foi banido por um final de semana. Então acho que Seb deu sorte de não ser desclassificado por isso, por não é algo que deveria acontecer, especialmente se você está lutando pelo campeonato. Você deve ser um exemplo. Acho que ele escapou”, disse Palmer neste final de semana, durante o Festival de Velocidade de Goodwood, na Inglaterra. Outro que opinou sobre a situação durante o evento foi Robert Kubica. O polonês, que vem tentando voltar à F-1, disse que Vettel se excedeu. “Minha sensação pessoal é de que a reação de Seb foi exagerada. Mas isso pode acontecer. Talvez às vezes seja difícil admitir, mas tenho certeza de que ele é inteligente o suficiente e sabe que foi um pouco longe demais. Faz parte das corridas: quando a batalha esquenta, é sempre importante manter sua cabeça no lugar e se concentrar, ser ambicioso. Mas ao mesmo tempo não é fácil manter tudo sob controle quando você está lutando por um campeonato.” Na semana passada, Felipe Massa foi outro que afirmou ter se surpreendido com a reação de Vettel. Entre as punições que Vettel pode receber na FIA, está a desclassificação da prova, que tiraria seus 12 pontos conquistados com o quarto lugar e promoveriam o rival Hamilton ao quarto posto, igualando a pontuação de ambos no campeonato. A diferença após Baku está em 14 pontos.