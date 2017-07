Andy Murray supera chuva e atropela cazaque em Wimbledon

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Andy Murray não teve problemas para chegar à segunda rodada em Wimbledon. Nesta segunda-feira (3), o britânico, líder do ranking da ATP, venceu o cazaque Alexander Bublik, 135º, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/2, em sua estreia no torneio. O jogo chegou a ser atrapalhado pela chuva na terceira parcial. Após duas duplas-faltas seguidas, Murray quebrou Bublik no quarto game do primeiro set e abriu 3 a 1. O britânico ainda conseguiu mais um ponto no serviço do adversário para fechar a parcial por 6 a 1. Murray voltou a quebrar Bublik logo no primeiro game do segundo set. O favorito administrou a vantagem até o fim e venceu a parcial por 6 a 4, saindo de um 0-40 no último game. No terceiro set, o britânico vencia por 1 a 0 quando a chuva interrompeu o jogo. Os tenistas voltaram, Murray abriu 2 a 0 e o árbitro pausou a partida mais uma vez. Com a melhora do tempo, o favorito administrou a vantagem e voltou a quebrar o cazaque no sétimo game para fechar a parcial por 6 a 2. Na seunda rodada, Murray enfrentará o alemão Dustin Brown, 97º colocado no ranking mundial, que estreou com vitória sobre o português João Sousa, 62º, por 3 sets a 1, com parciais de 3-6, 7/6 (7/5), 6/4 e 6/4.