Kate Middleton aparece com novo look na abertura de Wimbledon

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, 35, surpreendeu o público ao aparecer nesta segunda-feira (3) com um novo visual na primeira rodada do torneio de tênis de Wimbledon, em Londres (Reino Unido). A mulher do príncipe William apareceu com o cabelo mais curto e mais escuro que o habitual, com um vestido de poá -branco com bolinhas pretas- de uma de suas marcas prediletas, Dolce & Gabbana. Madrinha do clube All England Lawn Tennis and Croquet, que administra os campeonatos, Kate acompanhou a partida entre Andy Murray e Alexander Bublik -o inglês venceu a partida por 3 sets a zero, com parciais de 6-1, 6-4 e 6-2. Antes de acompanhar a partida, a duquesa parou para conversar com os pegadores de bolas. Ao lado de Philip Brook, presidente do clube, Kate também cumprimentou ex-jogadores, militares, mordomos do torneio e equipes médicas e de segurança.