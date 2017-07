Pagamento do abono salarial começa no dia 27; veja calendário e quem recebe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os saques do PIS/Pasep de 2017 iniciam em 27 de julho, para aniversariantes deste mês, e seguem até 29 de junho de 2018. Neste ano, receberão o dinheiro extra trabalhadores nascidos entre julho e dezembro. Em 2018, o benefício será pago a quem faz aniversário entre janeiro e junho. O calendário foi divulgado nesta segunda-feira (3). Têm direito ao benefício trabalhadores cadastrados no PIS há pelo menos cinco anos e que tenham recebido remuneração média de até dois salários mínimos em 2016. Também é preciso ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2016. O valor do abono vai de R$ 79 a R$ 937, dependendo do número de dias trabalhados no período. Para sacar o dinheiro, o trabalhador deve ir a uma agência da Caixa Econômica Federal com documento de identificação. Se tiver o Cartão Cidadão, pode retirar o recurso em terminais de autoatendimento da Caixa ou em uma casa lotérica. 2015 Na quinta-feira (29), o governo anunciou a prorrogação do prazo de saque do benefício referente ao ano de 2015 até o final do ano. Foi o segundo ano consecutivo que o governo decidiu aumentar o prazo para que trabalhadores tivessem acesso ao dinheiro. De acordo com o Ministério do Trabalho, mais de 1,5 milhão de trabalhadores (cerca de 6,5% do total) ainda não sacaram o abono. O valor que ainda está disponível chega a R$ 1,97 milhão, segundo a pasta.