Liniker e os Caramelows se apresenta na Ópera de Árame

(foto: Divulgação)

De um trabalho despretensioso lançado na internet à banda revelação. Após pouco mais de um ano do lançamento de três faixas que conquistaram o país,Liniker e os Caramelows gravaram o primeiro disco: Remonta (2016). Com realização da Seven Entretenimento, a banda paulistana desembarca emCuritiba no domingo, dia 09 de julho, com a turnê homônima ao álbum para o primeiro sideshow do festival Coolritiba em única apresentação no palco daÓpera de Arame (R: João Gava, 874) às 20horas. A abertura fica por conta do grupo paranaense Tuyo, revelação do The Voice Brasil 2016.

Com influências que passam por Nina Simone, Etta James, Tim Maia e Caetano Veloso, Liniker apresenta no show canções do novo trabalho e sucessos, como"Remonta", “Tua”, "Caeu" e "Zero". A apresentação conta com composições autorais que trazem como tema central as relações humanas e amor.

Produzido por Marcio Arantes, o trabalho traz as conhecidas faixas do EP de estreia (e outras já cantadas nos shows) com uma nova roupagem, como se elas tivessem sido, remontadas. Além disso, quatro músicas inéditas foram gravadas.

Todas as letras do disco são de autoria de Liniker, enquanto a parte musical foi pensada em conjunto por Marcio Arantes e o grupo Caramelows – formado por Rafael Barone (baixo), William Zaharanszki (guitarra), Pericles Zuanon (bateria), Márcio Bortoloti (trompete) e Renata Éssis (backing vocal).

Mais sobre Liniker e os Caramelows

As cartas que Liniker Barros escreveu (e nunca endereçou) saíram do papel após o encontro entre a cantora e os músicos Rafael Barone (baixo), Péricles Zuanon (bateria), William Zaharanszki (guitarra) e Márcio Bortoloti (trompete), além das cantoras Renata Éssis e Bárbara Rosa (in memoriam). Juntos, em 2015, criaram a banda Liniker e os Caramelows. Aquelas cartas, antes guardadas à sete chaves, ganharam a internet e o país por meio do EP Cru(2015) e, em seguida, pelo disco de estreia Remonta (2016) – este último, gravado no Red Bull Studios, produzido por Marcio Arantes e com participações de Tássia Reis, As Bahias e a Cozinha Mineira, Xênia França e Tulipa Ruiz.

Fernando TRZ (teclados), Marja Nehme (percussão) e Eder Araújo (saxofone) chegaram para somar no bonde. Assim, o grupo levou o seu funzy ­– termo criado pelos integrantes para definir a sua música preta brasileira (ora bem-humorada, ora emocionalmente intensa), em uma mistura da R&B e Soul americanas com as raízes da música brasileira e africana – do Norte ao Sul do Brasil. Iniciada com dois shows esgotados no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, a turnê Remonta passou por 25 cidades em seis meses. No curto período de existência de Liniker e os Caramelows, a banda tocou em festivais renomados, como o Popload (São Paulo), Bananada (Goiânia), o Rec-Beat (Recife), o Psicodália (Rio Negrinho), o Meca (Inhotim), o MADA (Natal) e o BR-135 (São Luís). Também subiu a palcos emblemáticos, entre eles o Circo Voador, Ópera de Arame, Vivo Rio e o Teatro Municipal de São Paulo.

Neste período o grupo ainda realizou grandes parcerias musicais. Iniciando pelo projeto Salada das Frutas, conjuntamente com Tássia Reis e As Bahias e a Cozinha Mineira, onde levaram a pauta da representatividade de gênero e da música independente para novos palcos. Posteriormente vieram parcerias com o grupo Bixiga 70, Elza Soares, Karina Buhr entre outros.

No momento, a banda se prepara para novos saltos. Liniker e os Caramelows partem para seus primeiros shows internacionais. A estreia fora do Brasil aconteceu no badalado South by Southwest (SXSW), em Austin, no Texas, Estados Unidos. Ainda em 2017, o grupo tem outras apresentações previstas pela América Latina e pela Europa, levando as cartas mundo afora.

SERVIÇO:

LINIKER E OS CARAMELOWS

QUANDO – 09 de julho de 2017 (Domingo)

Local: Ópera de Arame (R: João Gava, 874)

Horários: Abertura da casa: 18h / Início do show: 20h

Valores: variam de R$65,00 a R$160,00, de acordo com o setor.

Plateia Premium -R$85,00 (meia-entrada) e R$160,00 (inteira);

Camarote Superior/Inferior - R$70,00 (meia-entrada) e R$130,00 (inteira);

Plateia - R$65,00 (meia-entrada) e R$120,00 (inteira).