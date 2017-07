Doria reinaugura os Arcos do Jânio e pede ajuda para manter a cidade limpa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), inaugurou a restauração dos Arcos do Jânio, na região central da cidade, na manhã desta segunda-feira (3). A obra custou cerca de R$ 790 mil e faz parte do projeto de zeladoria Cidade Linda. Na cerimônia em que descerrou a placa de inauguração, Doria fez um balanço dos seis primeiros meses de sua gestão e pediu ajuda da população para preservar as ações de limpeza do projeto Cidade Linda. Ao menos seis lugares revitalizados no início da gestão Doria apresentam lixo, entulho e mato alto seis meses após as intervenções. "Queria pedir ajuda à população de São Paulo. Estamos fazendo um esforço enorme, mesmo sem recursos, com apoio do setor privado, para recuperar as praças, avenidas, parques, canteiros, espaços do patrimônio histórico e cultural da cidade", disse o prefeito. "É inviável, é impossível, sem o apoio da população você melhorar a cidade. Aproveito para fazer um convite à população para preservar a cidade, principalmente, nos locais onde o Cidade Linda passou." O prefeito também sugeriu a participação de empresas no entorno dos endereços onde as ações de zeladoria foram feitas para ajudar na preservação. "Assim, nós vamos dividindo responsabilidades e ampliamos a presença de espaços melhores, mais limpos e mais seguros para a população." Na periferia, que recebeu apenas cinco das 27 edições do Cidade Linda, os endereços revitalizados pelo programa apresentam sinais de degradação. A avenida Inajar de Souza, na Freguesia do Ó (zona norte), tem o canteiro central e praças tomados por mato alto e entulho, com asfalto esburacado. Na avenida Marechal Tito, no Itaim Paulista (zona leste), há entulho, faixas de pedestre apagadas, placas velhas e sujas. PATRIMÔNIO HISTÓRICO A construção conhecida como Arcos do Jânio, localizada paralelamente à avenida 23 de Maio, é datada no início da década de 1910. O muro de arrimo foi erguido para corrigir o desnível entre as ruas Assembleia e Jandaia, que chega a onze metros no ponto mais alto. Na década de 1960, o patrimônio foi encoberto por sobrados. A demolição das casas aconteceu apenas em 1987, quando os arcos foram redescobertos, durante a gestão do prefeito Jânio Quadros.