Condomínios ampliam ações contra moradores por falta de pagamento

RENÊ GARDIM SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A crise econômica que atinge o país e o novo Código Civil, implantado em 2016, estão entre os principais motivos que levaram ao aumento de 1.207% nas ações contra devedores de condomínios em maio deste ano ante o mesmo mês de 2016. Os dados fazem parte de um estudo realizado pelo Secovi-SP (Sindicato da Habitação) no Tribunal de Justiça, nas ações por falta de pagamento da taxa de condomínio. Em maio, foram protocoladas 1.425 ações, 24,2% a mais que os 1.147 processos de abril. Em maio de 2016, foram 109 ações. "O novo Código Civil facilitou a ação de cobrança dos devedores ao considerar o débito como dívida líquida e certa. Antes, era necessário entrar com ação ordinária para que o juiz determinasse se a dívida realmente existia. A partir daí, entrava-se com uma ação de cobrança", afirma o vice-presidente de administração imobiliária e condomínios do Secovi-SP, Hubert Gebara. Antes, todo o processo levava de quatro a cinco anos. "Com a alteração, acreditamos que o caso será resolvido em um ou dois anos, pois ainda temos audiência de conciliação." - Calote em alta na capital As ações por calote em condomínio dispararam neste ano na capital Segundo o Secovi-SP (Sindicato da Habitação), o número de processos cresceu 1.207% em maio deste ano, em relação a maio de 2016 Na comparação com o mês de abril, o aumento foi de 24,2% Mês: Número de ações Maio de 2017: 1.425 Abril de 2017: 1.147 Maio de 2016: 109 NO ANO No acumulado de janeiro a maio, foram 4.708 ações abertas O número é 167% maior do que o registrado no mesmo período de 2016 Nos primeiros cinco meses do ano passado, foram 1.764 processos O QUE CAUSOU A ALTA Segundo especialistas, a disparada no número das ações tem dois motivos: Mudança na lei - O novo Código de Processo Civil, em vigor desde o ano passado, permite que o processo por falta de pagamento ande mais rápido - A ação já começa na fase de execução, ou seja, na etapa de cobrança Crise econômica - Com a aumento do desemprego e o agravamento da crise, muita gente deixou de pagar o condomínio Fontes: Secovi-SP (Sindicato da Habitação), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e reportagem