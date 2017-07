Suspeitos de estelionato são presos após tentar subornar policiais

Redação Bem Paraná com assessoria

Durante investigações com o intuito de elucidar, inicialmente, um crime de roubo, o qual causou U$11 mil dólares de prejuízo à vítima de 53 anos, a equipe de investigação da Delegacia de Furtos e Roubos (DFR) da Capital chegou até dois homens (de 59 e 39 anos) suspeitos pela autoria do crime. Os homens foram abordados em um veículo Siena cinza, no município de São José dos Pinhais, na última sexta-feira (30).

A equipe chegou até a dupla, depois que recebeu uma informação de que o veículo havia sido utilizado no suposto roubo. Dentro do carro os policiais apreenderam U$320 dólares, sendo 220 cédulas de um dólar e uma cédula de U$100 dólares. Além de quatro comprovantes de bolão e dois celulares.

