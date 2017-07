Vício em games poderá ser classificado como transtorno psiquiátrico

(foto: Divulgação)

Atividades de lazer favorita da maioria dos jovens, os videogames demais jogos eletrônicos estão agora na mira das autoridades sanitárias internacionais. Pressionada por médicos e acadêmicos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) deverá passar a classificar o vício em games como um transtorno psiquiátrico.

A proposta está em discussão nos comitês que cuidam da revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID), manual publicadao pela OMS que traz a definição e os códigos das patologias e que serve de parâmetro para o trabalho de médicos de todo o mundo.

A 11ª edição do documento, em fase de elaboração, deverá ser lançada no próximo ano. Na versão preliminar do documento, o vício é listado como transtorno por jogo (ou gaming disorder em inglês) como distúrbio psiquiátrico. Não reconhecido atualmente como uma doença, este tipo de comportamento seria classificado no grupo de "outros transtornos de hábitos e impulsos."

O distúrbio dos jogos eletrônicos tem características diferentes do transtorno conhecido como jogo patológico, doença já incluída na versão atual da CID caracterizada pelo vício em jogos de azar com apostas em dinheiro, como bingos, cassinos e caça-níqueis.