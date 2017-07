Morrem irmãos envolvidos em acidente causado por motorista bêbado

Motorista confessou que tinha bebido (foto: Divulgação/PRF)

Os dois irmãos que capotaram o carro por causa de um motorista bêbado, na madrugada de domingo (2), em Araucária, morreram no hospital. Flavio Turra, 30 anos, que trabalhava como latoeiro, e Esmayllon Turra de Freitas, 20, estudante, estavam em um Fiat Uno que foi atingido por um Honda Civic na traseira. O motorista do Honda Civic foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e confessou que tinha ingerido bebidas alcoólicas em uma festa.

O acidente ocorreu no quilômetro 146 da BR-476, no sentido Lapa, por volta de 3h40 da madrugada. O Civic atingiu a parte traseira de um automóvel Fiat Uno Mille, que acabou arremessado para fora de pista e capotou. Os dois irmãos ficaram presos nas ferragens e foram socorridos com lesões graves e foram levados para os hospitais do Trabalhador e Cajuru, em Curitiba. O limite de velocidade no local do acidente é de 60 km/h.

O motorista do Civic, de 36 anos, saiu ileso do acidente. O resultado do teste do bafômetro apontou 0,63 miligrama de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, aproximadamente o dobro do patamar que caracteriza, além da infração, crime de trânsito. Eles foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil em Araucária.