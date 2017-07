Apresentadora dos EUA revela que ela foi diagnosticada com um tumor cerebral

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora da rádio Sirius XM Maria Menounos, 39, foi diagnosticada com um tumor no cérebro. Em fevereiro, ela apresentou tonturas e dores de cabeça. "Minha fala se tornou confusa e tive dificuldades para ler o teleponto", disse à revista "People". Menounos estava cuidando de sua mãe, que também tem câncer, quando descobriu um meningioma (tumor que atinge a meninge, membrana que reveste o sistema nervoso central) pressionando seus nervos faciais. "Foi surreal e inacreditável que minha mãe tivesse um tumor no cérebro e eu também", conta. Com o apoio de seu noivo, Kevin Undergaro, ela se consultou com o médico de sua mãe, Keith L. Black, e agendou a cirurgia para 8 de junho, mesma data do seu aniversário. Na operação, que durou cerca de sete horas, 99,9% do tumor benigno foi removido. "O médico afirmou existir entre 6% e 7% de chances do tumor voltar", disse Menounos. Após ficar seis dias internada, Menounos está se recuperando em casa e passa um tempo com sua mãe Litsa, cuja doença está estável. "Meu rosto ainda está dormente. A recuperação demora cerca de um mês, mas estou ficando mais forte a cada dia e voltarei ao normal em breve." Ela afirma que a experiência foi "uma bênção que deixou sua família mais próxima" e a levou a reavaliar sua vida. "Como mulheres, nós tomamos conta das pessoas e nos deixamos por último", diz. "Tive sorte por ter ido ao médico."