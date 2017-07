Novo pacote do governo Richa deve ficar para depois do recesso

Tudo indica que o comentado novo pacote com medidas de ajuste fiscal do governo Beto Richa deve ficar para depois do recesso parlamentar de julho. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), não há previsão de novas mensagens do governo nas próximas duas semanas, quando a Casa faz as últimas votações antes de entrar em férias até agosto. De acordo com Traiano, a principal questão a ser votada no período é o da proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.

Para ler a matéria completa acesse o blog Política em Debate