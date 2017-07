Ícone do pop latino, Julieta Venegas vem a Curitiba

(foto: Divulgação)

Uma das mais bem sucedidas artistas do pop latino, que soma mais de oito milhões de discos vendidos em todo mundo, além de sete Grammy Latino, um prêmio Grammy Awards de melhor álbum pop latino e oito prêmios MTV, a cantora e compositora mexicana Julieta Venegas retorna ao Brasil em julho com sua nova turnê intimista “Parte Mía Tour 2017”, que passará por quatro cidades, entre elas, Curitiba. Com realização da Prime e Rompecabezas, a estreia da turnê será na capital paranaense, no próximo dia 19 de julho, em única apresentação no palco do Teatro Positivo - Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 21horas. A última passagem da cantora pela cidade foi em 2013.

A turnê também segue para o Rio de Janeiro (Vivo Rio, 21.07), São Paulo(Tom Brasil, 22.07) e Porto Alegre (Auditório Araújo Vianna, 23.07).

Parte Mía Tour 2017 é um novo desafio na carreira de Julieta Venegas. Pela primeira vez, ela realiza uma turnê acompanhada de Matías Saavedra e Sergio Silva, dois de seus grandes músicos.

Entre os três, todos multi-instrumentistas, os acordeões, guitarras, teclados e percussão, soam para os grandes sucessos da carreira, como “Me Voy”, “Limón y Sal”, “Andar Conmigo” e “Ilusão”, que junto com outras canções do seu repertório ganham nova roupagem com uma pegada mais intimista, natural e mágica. Será um encontro imperdível.

“Para mim foi uma verdadeira experiência porque estou acostumada a um show com um grupo maior. Isto é incrível, é como voltar à essência das músicas e ao ponto de partida”, comenta a artista.

Julieta admite que devido ao formato do espetáculo, ela teve que voltar a aprender suas músicas ao igual que seus dois músicos.

“Para mim tem sido muito inspirador, porque imagino o que pode ser feito e me dá vontade de escrever novas músicas. Faz dois anos que não me dedico a escrever e agora sinto vontade de fazê-lo. É como voltar a flexibilizar o cérebro e desfrutar de outra maneira”, explica Julieta.

Mais sobre Julieta Venegas

Depois de estudar oito anos piano clássico até sua adolescência, Julieta começa a despontar como integrante do grupo de rock alternativo Tijuana No! para, ao completar 20 anos, ir morar no México. Ali, incentivada por seus companheiros músicos, grava os dois primeiros álbuns produzidos pelo argentino Gustavo Santaolalla, conhecido também pelos multipremiados álbuns de artistas como Juanes, Café Tacvba, Bajofondo, dentre outros.

Já naquele momento Julieta é convidada para colaborar em diversos projetos, tais como o filme “Amores Perros”, dirigida por Alejandro González Iñáritu, para o qual compõe a faixa principal. No entanto, é no ano de 2003 com seu disco “Si” e posteriormente em 2006 com “Limón y Sal”, que Julieta Venegas consegue consagrar-se como uma das maiores artistas da América Latina.

Sua relação com o Brasil vem de longa data, com participações em álbuns de artistas como Lenine, Otto, dentre outros, mas foi com o seu projeto Unplugged MTV, lançado em 2009, que a projetou no mercado brasileiro com músicas como “Ilusão”, em parceria com Marisa Monte.



SERVIÇO:

JULIETA VENEGAS -“Parte Mía Tour 2017”

Quando: 19 de julho de 2017 (Quarta)

Local: Teatro Positivo – Grande Auditório (R. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Horários: Abertura do teatro: 20h /Início show: 21h

Duração do show: cerca 90min

Ingressos: variam de R$60,00 (meia-entrada) a R$150,00 (inteira), de acordo com o setor.

- Plateia Inferior - R$150,00 (inteira) e R$80,00 (meia-entrada);

- Plateia Superior - R$110,00 (inteira) e R$60,00 (meia-entrada).

Ingressos pelo portal www.diskingressos.com.br