Acidente com ônibus deixa 18 mortos e 30 feridos na Alemanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma colisão entre um ônibus e um caminhão em uma estrada no sul da Alemanha deixou 18 mortos e ao menos 30 pessoas feridas –algumas em estado grave– nesta segunda-feira (3). "Infelizmente diversas pessoas perderam suas vidas no ônibus em chamas", disse o porta voz do governo alemão Steffen Seibert. De acordo com a polícia, a maior parte das vítimas é de turistas procedentes da Saxônia, Estado do leste da Alemanha. O acidente aconteceu perto da cidade de Münchberg, em uma área de florestas e montanhas na divisa dos Estados da Baviera e de Thuringe, próximo da fronteira com a República Tcheca. O ônibus levava 48 pessoas a bordo –incluindo dois motoristas. O veículo pegou fogo na colisão e ficou totalmente queimado. Segundo o ministro dos Transportes, Alexander Dobrindt, "o calor foi tal que não restou nada de combustível" no veículo. "Apenas a estrutura de aço ficou inteira. Podemos imaginar o que isso significa para as vítimas", disse o ministro. Mais cedo, equipes de emergência trabalhavam com a possibilidade de os sobreviventes terem escapado, em um movimento de pânico, para as florestas da região. "Foi um acidente terrível", disse a chanceler alemã Angela Merkel. O ministro do Interior da Baviera, Joachim Hermann, anunciou uma investigação para determinar o motivo do veículo pegar fogo tão rapidamente, quando a colisão não foi tão severa ao ponto de provocar um incêndio de tal magnitude.