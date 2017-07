Pinturas de Felipe Tosin ganham exposição

(foto: Divulgação)

No dia 7 de julho, sexta-feira, o Museu Alfredo Andersen (MAA) abre a mostra “Paisagens, possíveis conexões”, com pinturas do artista Felipe Tosin. As obras ficam expostas até o dia 13 de agosto de 2017. A entrada é gratuita.

Nas pinturas abstratas e de cores vivas, o artista traz suas experiências do convívio com o meio ambiente, interpretando as paisagens de forma muito íntima e criando novas possibilidades de observar a natureza. “Busco uma formalização pessoal da paisagem, em que o pensamento permeia entre o espaço, o tempo, planos, matéria, texturas, formas orgânicas e a exploração cromática. Na prática procuro trabalhar com uma maior liberdade, da mesma maneira como observo no meio natural”, conta Tosin.

Para o curador da exposição Benedito Costa, o artista é uma espécie de mediador, levando o público a conhecer o meio ambiente de forma singular. “Felipe Tosin é um artista grato à natureza e deseja tomar pela mão o sujeito e o levar a conhecê-la. Não teme a imaginação, mas não nos ilude, não nos força a um passeio falso, falsificado, desconstruído. Há uma lógica nessa sua construção superposta da natureza, no que ele chama paisagem”, comenta.

O artista

Felipe Tosin é formado em Comunicação Social e Superior em Pintura na Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP). O artista curitibano traz das experiências de convívio com a natureza a reflexão para o seu trabalho artístico, utilizando a pintura e o desenho como suporte. Participou de diversas exposições individuais e coletivas, e em salões, nacionais e internacionais.

Serviço

Exposição “Paisagens, possíveis conexões” de Felipe Tosin

Dia 7 de julho de 2017 às 18h

Período expositivo: até 13 de agosto de 2017

Entrada gratuita

Museu Alfredo Andersen

Rua Mateus Leme, 336. Curitiba-PR

Terça a sexta-feira, das 9h às 18h

Sábado, domingo e feriado das 10h às 16h

41 3222-8262 | 41 3323-5148