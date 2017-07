Departamento de Matemática da UFPR oferece atividades nas férias para alunos

A Matemática tem fama de ser difícil. Para afastar esse estigma e fazer com que os jovens se interessem pela área, o Departamento de Matemática da UFPR promove ao longo do ano uma série de atividades destinadas a estudantes de todas as idades. Para o mês de julho, estão programados dois eventos, ambos com inscrições abertas até o dia 10.



As atividades têm tido sucesso em atrair estudantes talentosos para a área. Para José Carlos Corrêa Eidam, professor do Departamento de Matemática e tutor do PET-Matemática (Programa de Educação Tutorial), é importante encontrar cedo os alunos com aptidão para a área. “Quando o talento de um aluno é detectado cedo, podemos dar um encaminhamento melhor, e o aluno consegue render mais”, diz.



Na opinião do professor, uma das resistências que a área enfrenta é a visão que as pessoas têm de que a Matemática é uma ciência muito difícil. “O que temos encontrado é justamente o contrário; os alunos estão sendo muito incentivados e estimulados. Têm se lançado muita luz sobre a Matemática, e nós acabamos ganhando”. A procura pelo curso de Matemática tem crescido com o aumento da popularidade de eventos como as Olimpíadas de Matemática.



Em julho, duas atividades organizadas pelo PET-Matemática aproximam alunos da região de Curitiba à universidade. O “Brincando de Matemático”, que está em sua 13a edição, é dedicado a alunos do ensino médio, e o “Matematiza”, lançado em 2016, tem como público-alvo alunos do 6º ao 9º ano.



Os dois eventos acontecem simultaneamente, durante quatro dias. Os alunos têm a chance de conhecer uma Matemática diferente do que a que vêem na escola. “É muito instigante e muito bacana. O evento atrai muito o aluno interessado em Matemática”, conta Eidam. Como as atividades ocorrem nas férias, não há prejuízo das aulas escolares.



O grupo PET-Matemática, que conta com 12 alunos de graduação bolsistas, organiza os eventos e prepara todo o material didático utilizado. As atividades são uma oportunidade de enriquecimento tanto para os aprendizes quanto para a formação pedagógica dos estudantes da licenciatura em Matemática. “O degrau parece menor quando você tem um aluno ensinando outro aluno. Ele se sente muito mais próximo quando vê um jovem aluno explicando”, diz Eidam.



Treinamento olímpico

O Polo Olímpico de Treinamento Intensivo (POTI) oferece treinamento para as Olímpíadas de Matemática, todos os sábados, a alunos com bom potencial na disciplina. “É um treinamento intensivo, que continua mesmo depois de passada a Olimpíada. O material oferecido é de alto nível”. Os professores do POTI são alunos de graduação, de pós-graduação, ex-alunos do curso que hoje lecionam e professores do Departamento.



Cerca de 100 alunos participam desse treinamento, que vai bem além do que é oferecido na escola.



A Olimpíada Paranaense de Matemática (OPRM) é uma competição matemática no estado do Paraná para alunos dos níveis 1 (6º e 7º anos), 2 (8º e 9º anos) e 3º (Ensino Médio), coordenada pela UFPR.



Portas abertas



A UFPR também tem um dia de portas abertas aos alunos do terceiro ano do ensino médio que queiram conhecer o curso de Matemática. O evento “Um dia na Matemática” é feito um pouco antes da abertura das inscrições para o vestibular. O intuito do evento é promover a imersão dos estudantes do ensino médio no universo do curso de Matemática da UFPR, visando aumentar a concorrência do curso e também promover a integração do PET-Matemática com a sociedade.



Confira abaixo os destaques da programação das atividades do Departamento de Matemática, algumas estão com inscrições abertas:



XIII Brincando de Matemático

Tema: "Números: O Império dos Irracionais"

Data: 18 a 21 de julho de 2017

Horário: 13:30 às 17:30

Local: Centro Politécnico

Inscrições: de 1 de junho a 10 de julho

Público-alvo: Alunos do Ensino Médio de escolas públicas e particulares

Mais informações: http://www.petmatematica.ufpr.br/brincando.html

(41) 3361-3276 | facebook.com/PetMatUFPR



I Matematiza

Tema: Números, triângulos e produtos

Data: 18 a 21 de julho de 2017

Horário: 13:30 às 17:30

Local: Centro Politécnico

Inscrições: de 1 de junho a 10 de julho

Público-alvo: Alunos do 8º e 9º ano de escolas públicas e particulares

Mais informações: https://www.facebook.com/PIBIDMatematicaUFPR/



II Um dia na Matemática

Data: 11 de agosto de 2017

Horário: 13:30 às 17:30

Local: Centro Politécnico

Inscrições: a partir de 01/06 pelo site do PET-Matemática: http://www.petmatematica.ufpr.br/

Público-alvo: alunos do Ensino Médio de escolas públicas e particulares



OPRM - Olimpíada Paranaense de Matemática

Mais informações no site da OPRM: http://www.mat.ufpr.br/oprm/index.html

A Cerimônia de Premiação será no dia 08 de dezembro, no Teatro da Reitoria às 15h.



POTI - Polo Olímpico de Treinamento Intensivo

Mais informações: http://www.mat.ufpr.br/poti/