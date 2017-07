LeBron diz que Curry deveria receber o dobro do que ganhará em novo contrato

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - LeBron James parabenizou Steph Curry pelo contrato que ele assinará em breve com o Golden State Warriors. Duas vezes MVP, o jogador de 29 anos ganhará US$ 201 milhões (R$ 663,3 milhões) em cinco anos com a renovação do acordo com a equipe atual campeã da NBA. No Twitter, LeBron ainda aproveitou para questionar o teto salarial imposto pela NBA. “Steph deveria ganhar US$ 400 milhões neste verão”, escreveu. LeBron e Curry já se enfrentaram em finais de NBA por três anos seguidos. O Golden State Warrios venceu duas delas, sendo a última na atual temporada, por um placar de 4 vitórias a um. O novo acordo de Curry será o contrato mais rico da história da NBA. A negociação foi confirmada pelo agente do jogador, Jeff Austin, à “ESPN” dos Estados Unidos.