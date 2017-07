Subsidiária da Telefônica Brasil compra portal Terra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Telefônica Data, subsidiária da Telefônica Brasil, anunciou nesta segunda-feira (3) a compra do portal Terra. A transação, que abrange a aquisição de todas as ações da Terra Networks Brasil, custou R$ 250 milhões à companhia, pagos em parcela única e sem financiamento, usando apenas o caixa disponível da TData (Telefônica Data). Além do portal, a Terra Networks tem outras linhas de negócios, como aplicativos de celular, publicidade e serviços digitais. Trata-se de uma operação dentro do mesmo grupo, ou seja, antes do acordo, ela pertencia ao grupo Telefónica SA. Agora, passa para o guarda-chuva da Telefônica Brasil. No Brasil, serviços como o portal e o e-mail continuam funcionando normalmente. Nos outros países onde operava, o portal deixou de existir a partir da semana passada. Após a operação, a ideia da empresa é ampliar serviços digitais como cursos de idioma pelo celular, música e outros serviços digitais. De acordo com comunicado da empresa, a transação não está sujeita à obtenção de autorizações regulatórias nem aprovações por órgãos da companhia. Além dos serviços digitais, a TData também atua em outras áreas como assistência técnica e manutenção de equipamentos e redes de telecomunicações. TELEFÔNICA BRASIL/1º trimestre de 2017 Receita operacional líquida: R$ 10,6 bilhões Funcionários: 34 mil Número de clientes: 97,2 milhões Participação de mercado na operação móvel: 30,57%