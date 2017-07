Seleção brasileira tenta se adaptar ao frio da Arena da Baixada

Seleção brasileira treina na Arena da Baixada (foto: Divulgação/CBV/MPIX/Valterci Santos)

A seleção brasileira masculina de vôlei estreia na Fase Final da Liga Mundial nesta terça-feira (dia 3) às 15h05, contra o Canadá. No domingo, o time fez o primeiro treino oficial no local do jogo, na Arena da Baixada, onde acontecerão os jogos decisivos entre Brasil, Canadá, Rússia, França, Sérvia e Estados Unidos. A equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto chegou na noite de sexta (30.06) à capital paranaense e fez um primeiro trabalho mais curto na nova estrutura do CAP no dia seguinte.

Os treinamentos são para ajustes finais antes da primeira partida, na próxima terça-feira (dia 4), às 15h05, contra a seleção do Canadá. O segundo jogo do Brasil será na quinta (6), no mesmo horário, contra a Rússia. As semifinais serão na sexta-feira (7) e a grande decisão no sábado (8).

Os jogos serão transmitidos pelo canal da Federação Internacional de Vôlei no Youtube.

O levantador Bruninho, que completa 31 anos nesse domingo, falou sobre as diferenças de jogar em um estádio de futebol. “Estamos tentando lidar bem com o frio. Estamos usando roupas térmicas e temos que nos acostumar com isso. É um estádio, é muito maior do que estamos acostumados, mas tudo isso faz parte. Temos que nos adaptar e chegar nas melhores condições possíveis para a partida de terça-feira”, afirmou Bruninho.

O experiente central Lucão também opinou. “É um pouco diferente em termos de referência, de claridade. A noite parece mais com um ginásio, mas de dia é diferente. Mas, temos um tempo para acostumar, para essa adaptação, e temos que estar prontos para essa Fase Final, onde não tem jogo fácil. As seis equipes que estão aqui fizeram por merecer, fizeram bons jogos e vieram em uma crescente muito boa no campeonato”, disse Lucão.

Estreante em uma Liga Mundial, o central Otávio demonstra alegria em estar presente neste momento da seleção. “É um orgulho imenso fazer parte do grupo e estou tentando ajudar ao máximo, dando o meu melhor a cada treinamento, e aprendendo com eles também. É uma responsabilidade muito grande estar aqui porque temos que manter o legado deixado pela geração anterior. Por isso, a filosofia é sempre de muito trabalho. Estamos fazendo de tudo para buscar mais um título da Liga Mundial e espero que seja no próximo sábado”, disse Otávio.

Encantado com o que viu da estrutura do vôlei montada no Estádio Atlético Paranaense, o técnico Renan Dal Zotto fez questão de elogiar. “O palco está muito bonito. Conseguimos nesses dois dias assimilar bastante a situação de tempo de bola, ter um pouco de referência, já que é difícil adquirir isso em se tratando de um estádio de futebol. Por isso, esses primeiros contatos aqui foram bastante produtivos”, garantiu Dal Zotto.

O treinador ainda demonstrou satisfação sobre o rendimento no trabalho realizado neste domingo. “O time treinou muito bem e esperamos chegar na terça-feira no melhor momento possível para começar bem a competição”, concluiu Renan Dal Zotto.

Essa é a segunda vez que a seleção brasileira masculina de vôlei joga no Estádio Atlético Paranaense, porém a primeira em partidas oficiais. Da primeira vez, em setembro de 2016, o grupo, ainda sob o comando do técnico Bernardinho, esteve em Curitiba para uma partida comemorativa pela conquista do ouro olímpico. Na ocasião, o Brasil venceu a seleção de Portugal por 3 sets a 0.

Para a Fase Final da Liga Mundial, que vale o título de 2017 da competição, a venda de ingressos para os cinco dias de jogos acontece através do link https://www.ingressoscap.com.br/.

TABELA

Grupo J – Brasil, Canadá e Rússia

Grupo K – Sérvia, França e Estados Unidos

JOGOS

Dia 4 (terça-feira)

15h05 – Brasil x Canadá (jogo 55)

17h40 – França x Estados Unidos (jogo 56)

Dia 5 (quarta-feira)

15h05 – Rússia x Canadá (jogo 57)

17h40 – Sérvia x Estados Unidos (jogo 58)

Dia 6 (quinta-feira)

15h05 – Brasil x Rússia (jogo 59)

17h40 – França x Sérvia (jogo 60)

Dia 7 (sexta-feira) - Semifinais

15h05 – 1º J x 2º K (jogo 61)

17h40 – 1º K x 2º J (jogo 62)

Dia 8 (sábado)

20h – Perdedor do Jogo 61 x Perdedor do Jogo 62

23h05 – Vencedor do Jogo 61 x Vencedor do Jogo 62 (FINAL)