Paquistão tem papel significativo na estabilidade do Afeganistão, dizem os EUA

O presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado dos Estados Unidos, senador John McCain, disse neste domingo (2) que o Paquistão desempenha um papel importante no estabelecimento da paz e da estabilidade no Afeganistão. A informação é da agência Xinhua,

"A paz e a estabilidade no Afeganistão não são possíveis sem a ajuda do Paquistão," disse McCain à emissora estatal Petroleum Television Corporation (PTV) durante sua visita a Islamabad. Na capital paquistanesa, uma delegação de cinco membros dos EUA, liderada por McCain, manteve conversações com uma delegação paquistanesa liderada pelo assessor de Assuntos Estrangeiros Sartaj Aziz, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, Nafees Zakaria.

A delegação dos EUA chegou a Islamabad em um momento em que as relações entre o Paquistão e a administração Trump estão sob pressão. O Paquistão reagiu com raiva à decisão dos EUA de incluir um líder do país na Caxemira, Syed Salahuddin, na lista de terroristas estrangeiros.

O Paquistão também ficou chateado com o recente acordo de armas dos EUA com a Índia, assinado durante a visita do primeiro-ministro indiano Narendra Modi a Washington.

McCain disse que a questão da Caxemira deve ser resolvida de forma pacífica através de negociação. "Os EUA querem ver o fim da violência na região", disse ele, acrescentando que os EUA continuarão sua política em relação à questão da Caxemira e nenhuma mudança foi feita a este respeito.

De acordo com relatos da mídia local, a delegação dos EUA e o assessor das Relações Exteriores do Paquistão trocaram opiniões sobre questões de interesse bilateral e situação geral na região.