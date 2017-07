Deputados tentam impedir extinção de zonas eleitorais no Paraná

Deputados estaduais e federais reunidos com o presidente do TRE, desembargador Adalberto Xisto Pereira (foto: Pedro de Oliveira/Alep)

Deputados estaduais e federais do Paraná se reuniram na manhã desta segunda-feira (3) com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira, para tratar da redução no número de zonas eleitorais no estado. A redução foi determinada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes. O Paraná pode metade de suas 206 zonas eleitorais.

Ficou definido que um panorama da Justiça Eleitoral e dos custos das zonas eleitorais será encaminhado aos deputados federais do Paraná pelo TRE-PR. Para o presidente do TRE, as medidas previstas na Resolução nº 23.520/2017 do TSE, que prevê a extinção de zonas eleitorais nos estados, trarão grandes prejuízos à população. A bancada paranaense em Brasília pretende agendar uma reunião com Gilmar Mendes. Eles argumentam que a extinção de zonas eleitorais vai representar economia ínfima perto da relevância das funções da Justiça desempenhadas nos municípios paranaenses.

Os parlamentares também pretendem se reunir com o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é o relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adi) contra a extinção das zonais eleitorais. A ação foi proposta pela Associação dos Magistrados do Brasil (AMB), sob a alegação de que a medida do TSE afronta a independência organizacional e funcional dos tribunais regionais. “Entendo que mostrando a situação do Paraná, que tem a melhor Justiça Eleitoral do Brasil, podemos discutir alternativas para essa previsão de extinção de zonas eleitorais. Vamos agora reunir a bancada de deputados federais e conversar também com os senadores para tratarmos deste assunto no TSE e no STF”, disse o deputado federal Toninho Wandscheer (PROS-PR), coordenador da bancada paranaense na Câmara dos Deputados.

A reunião no Legislativo foi conduzida pelo deputado estadual Luís Corti (PSC), com a presença também dos deputados estaduais Delegado Recalcatti (PSD); Hussein Bakri (PSD); Claudio Palozi (PSC); Evandro Araújo (PSC); Nelson Luersen (PDT), Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e Nereu Moura (PMDB).