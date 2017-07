Ex-ministro de Temer, Geddel Vieira Lima é preso pela Polícia Federal

(foto: Agência Brasil)

A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira (3), na Bahia, o ex-ministro Geddel Vieira Lima. O peemedebista foi ministro da Secretaria de Governo de Michel Temer e foi preso preventivamente. O Ministério Público Federal argumenta que ele agiu para atrapalhar investigações.

O empresário Joesley Batista, sócio do grupo J&F, disse que Geddel era "o mensageiro" do presidente Michel Temer, responsável por informá-lo sobre a situação de supostos pagamentos feitos para silenciar o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e o doleiro Lúcio Bolonha Funaro, ambos presos desde o ano passado pela Lava Jato. O ex-ministro, segundo Joesley, mantinha contato quinzenal com ele para saber sobre os repasses. "E toda hora o mensageiro do presidente me procurando para garantir que eu estava mantendo esse sistema", disse o empresário. "Geddel [era o mensageiro]. De 15 em 15 dias era uma agonia terrível. Sempre querendo saber se estava tudo certo, se ia ter delação, se eu estava cuidando dos dois. O presidente estava preocupado. Quem estava incumbido de manter Eduardo e Lúcio calmos era eu", declarou.

