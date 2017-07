Atlético-MG perde Leonardo Silva para jogo da Libertadores

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG ganhou uma nova baixa em seu plantel para as próximas semanas. Presente em menos de cinco minutos do clássico mineiro, o zagueiro Leonardo Silva foi diagnosticado com um estiramento no músculo posterior da coxa direita e já está fora da partida desta quarta-feira contra o Jorge Wilstermann, pela Libertadores. O prazo de recuperação não foi informado pelo clube mineiro. De acordo com a assessoria de comunicação do Atlético, o capitão já iniciou o tratamento de recuperação. No último domingo, Leonardo Silva deixou o campo para a entrada do jovem Bremer, que atuou o restante da partida ao lado de Gabriel e surge como opção de Roger para formar o miolo de zaga na Libertadores. Para isso acontecer, o jogador precisa ter seu nome incluído na lista de inscritos para as oitavas de final que será divulgada ainda nesta segunda. Vale lembrar que o Atlético atravessa um momento conturbado em seu setor defensivo. Além de Leonardo Silva, o departamento médico ainda conta com Erazo, Felipe Santana e Rodrigão em tratamento. As outras novidades do dia foram positivas para o alvinegro. O lateral direito Marcos Rocha já está liberado do departamento médico e treina normalmente com os companheiros. Apesar de não viajar com a delegação para a Bolívia, Rocha já deverá ficar novamente à disposição de Roger para a partida do próximo domingo, contra o Botafogo, pelo Brasileirão. Além do jogador, o goleiro Giovanni também está recuperado das dores na costela e também foi liberado.