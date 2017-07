Atlético faz quatro alterações na lista da Libertadores

(foto: Arquivo Bem Paraná)

O Atlético Paranaense promoveu quatro alterações na lista de jogadores inscritos na Copa Libertadores. O lateral-direito Gustavo Cascardo, o volante Bruno Guimarães, o meia-atacante Guilherme e o atacante Ederson foram inscritos na competição.

A primeira partida das oitavas de final, diante do Santos, acontece nesta quarta-feira (dia 5), às 19h15, na Vila Capanema.

Com as quatro mudanças, o clube deixa em aberto duas alterações na lista, que poderão ser feitas para o segundo jogo das oitavas de final, marcado para o dia 10 de agosto.

Deixam a lista do Atlético os atacantes Crysan (negociado com o Cercle Brugge, da Bélgica) e Luís Henrique (negociado com o Feirense, de Portugal), o lateral-direito Léo (agora no Coritiba), o zagueiro Marcão (emprestado ao Atlético-GO) e o volante Luiz Otávio (retornou ao Paraná Clube).

OS INSCRITOS PELO ATLÉTICO

Na Copa Libertadores 2017

Goleiros: Santos, Weverton e Warleson

Zagueiros: José Ivaldo, Paulo André, Cleberson, Thiago Heleno e Wanderson

Laterais: Jonathan, Sidcley, Renan Lodi e Nicolas

Volantes: Lucho González, Otávio, Bruno Guimarães, Matheus Rossetto e Deivid

Meias: Carlos Alberto e Nikão

Atacantes: Yago, Felipe Gedoz, Douglas Coutinho, Eduardo da Silva, Éderson, Grafite e Pablo